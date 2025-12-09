Россиян предупредили о скрытом коварстве пороков сердца

Пороки сердца — это сложные и потенциально опасные состояния, которые могут долго оставаться незамеченными, предупредил кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Кокин.Врач объяснил, что пороками сердца считаются стойкие нарушения работы органа, вызванные патологическими изменениями в его строении, клапанах или крупных сосудах. Эта патология может быть врожденной или развиться как осложнение перенесенных инфекций, травм, возрастных изменений или хронического воспаления.По словам Кокина, главная и вместе с тем неочевидная опасность пороков сердца заключается в том, что они маскируются под другие болезни. «Многие люди списывают симптомы, характерные для пороков сердца, на усталость, стресс, загруженность или совершенно другие болезни. А между тем, чем раньше выявлен порок, тем выше шансы избежать серьезных осложнений», — отметил кардиолог.В связи с этим он призвал при появлении учащенного сердцебиения, быстрой утомляемости, одышки при умеренной нагрузке или боли в груди не откладывать визит к врачу. Кокин подчеркнул: пороки сердца — это не приговор, но только при условии своевременной диагностики и корректного лечения.

