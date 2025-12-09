FF: рутинный анализ крови может выявить скрытый риск остеопороза

Результаты общего анализа крови могут дать раннюю подсказку о потере костной массы, предполагая, что уровень щелочной фосфатазы может помочь выявить людей, которым может быть полезна более ранняя оценка остеопороза до возникновения переломов.В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Endocrinology, исследователи изучили, может ли регулярно измеряемый фермент щелочной фосфатазы (ЩФ) крови служить маркером остеопороза.Они обнаружили, что более высокие уровни ЩФ последовательно связаны с большей вероятностью остеопороза, причем более сильная связь наблюдается среди метаболически здоровых, молодых и женщин, и определили потенциальный порог для рекомендации дополнительных оценок здоровья костей.Остеопороз характеризуется снижением массы костей и ухудшением их структуры, что приводит к повышенному риску переломов и существенно влияет на здоровье и качество жизни. По мере увеличения продолжительности жизни его распространённость растёт во всём мире. Поскольку частота переломов резко возрастает с возрастом, особенно после 75 лет, растёт интерес к выявлению доступных биомаркеров, которые могут помочь выявить потерю костной массы на ранних стадиях.ЩФ, вырабатываемая преимущественно костеобразующими остеобластами и гепатоцитами, играет ключевую роль в минерализации костей, расщепляя пирофосфат. Примерно половина ЩФ в крови поступает из костей, а уровень ЩФ, специфичный для костей, тесно связан с общим уровнем ЩФ у здоровых людей и людей с остеопорозом.Общий уровень ЩФ недорогой и широко доступен для рутинных медицинских осмотров, и исследователи изучали его потенциал в качестве суррогатного маркера здоровья костей. Однако предыдущие результаты противоречивы: в некоторых исследованиях сообщается об отрицательной связи между уровнем ЩФ и минеральной плотностью костей, а в других не обнаружено четкой закономерности.Такие факторы, как размер выборки, гетерогенность популяции, опора на данные, предоставленные самими пациентами, а также метаболические или печеночные состояния, влияющие на уровень ЩФ, еще больше усложняют интерпретацию.Целью исследователей было выяснить, может ли общий уровень ЩФ достоверно указывать на риск остеопороза в большой, систематически обследуемой популяции. Они провели анализ, используя данные поперечных срезов из записей плановых медицинских осмотров в крупной учебной больнице в Чунцине, Китай, за период с 2019 по 2024 год.К участию допускались взрослые лица в возрасте 20 лет и старше, прошедшие анализ крови на щелочную фосфатазу (ЩФ) и двухэнергетическую рентгеновскую абсорбциометрию (ДРА) тазобедренного сустава и позвоночника. Записи с неполной информацией исключались, а при наличии дубликатов учитывались только данные последнего обследования.Диагностика остеопороза проводилась в соответствии с критериями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с использованием Т-критериев DXA, с модифицированными определениями для молодых взрослых. Для сбора антропометрических данных, измерения артериального давления, результатов УЗИ печени и биохимических маркеров, включая глюкозу, липиды, мочевую кислоту и печеночные ферменты, использовались стандартные больничные процедуры. Метаболические нарушения определялись в соответствии с общепринятыми медицинскими рекомендациями.Статистический анализ включал описательные сравнения, t-критерии Стьюдента, критерий хи-квадрат и пять моделей логистической регрессии с постепенным изменением возраста, пола, состава тела, метаболических маркеров и функции печени. Ограниченная кубическая сплайновая регрессия проверяла нелинейную связь между остеопорозом и ЩФ, в то время как анализ рабочей характеристики приёмника (ROC) оценивал прогностическую эффективность ЩФ и определял оптимальное пороговое значение с помощью индекса Юдена.Из 12 835 участников у 9,5% был диагностирован остеопороз, и почти у всех людей (99%) уровень ЩФ был в пределах клинического референсного диапазона. У участников с остеопорозом уровень ЩФ был значительно повышен. Пожилые люди, женщины и люди с меньшей массой тела или большим соотношением талии и бедер были более склонны к остеопорозу. У людей с более высоким риском также были более высокие уровни систолического артериального давления, глюкозы натощак, общего холестерина и липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), в то время как уровни мочевой кислоты и печеночных ферментов были ниже. Различий в диастолическом артериальном давлении, триглицеридах или липопротеинах низкой плотности (ЛПНП) не наблюдалось.Логистическая регрессия последовательно продемонстрировала, что каждое повышение уровня ЩФ на 1 МЕ /л ассоциировалось с повышением вероятности развития остеопороза, при этом величина эффекта на единицу была умеренной, но кумулятивной во всем диапазоне уровней ЩФ, и эта связь оставалась сильной во всех скорректированных моделях. Сплайн-анализ показал преимущественно линейную зависимость, но эта связь снижалась, когда уровень ЩФ превышал 100 МЕ /л. ROC- анализ показал дискриминацию по шкале «слабый-умеренный», при этом 72 МЕ /л оказались наилучшим пороговым значением для прогнозирования остеопороза.Анализ подгрупп выявил более выраженную статистическую корреляцию, а не более высокий абсолютный риск, у женщин, молодых людей и лиц с нормальным уровнем печеночных ферментов и более здоровым метаболическим профилем. При повышении уровня печеночных ферментов или отклонениях в профилях глюкозы или липидов корреляция существенно ослабевала или исчезала, что позволяет предположить, что метаболические и печеночные факторы могут искажать связь между состоянием костей и уровнем щелочной фосфатазы.В ходе данного исследования было установлено, что более высокий уровень общей ЩФ в сыворотке крови неизменно связан с большей вероятностью развития остеопороза, даже в пределах нормального диапазона значений и после внесения поправки на значительные смешивающие факторы.Эта связь была наиболее выраженной у молодых женщин и метаболически здоровых людей, вероятно, потому, что ЩФ более точно отражает уровень ЩФ, вырабатываемой костной тканью, при нормальной функции печени и нормальном метаболическом статусе. Повышенный уровень ЩФ может быть следствием компенсаторного усиления метаболизма костной ткани в ответ на снижение плотности костной ткани, а не непосредственной причиной потери костной массы. Однако при повреждении печени или метаболических нарушениях печеночный компонент ЩФ может ослаблять эту связь.Сильные стороны включают большую выборку, стандартизированные клинические данные и подробный анализ подгрупп. Однако исследование было основано на поперечном дизайне, выборка участников проводилась в одном центре, и не включало информацию о физической активности, статусе щитовидной железы, приеме лекарств и диете, что ограничивает результаты.В целом уровень ЩФ около 72 МЕ /л может служить предварительным порогом для рекомендации дальнейших оценок здоровья костей, хотя для подтверждения его причинно-следственной и прогностической ценности необходимы продольные когортные исследования.

