PP: содержащееся в гранате вещество облегчает когнитивные нарушения при диабете

Риск когнитивных нарушений значительно повышен у людей с диабетом, но растительное вещество, полученное из граната, может эффективно противодействовать этому. Оно подавляет нейровоспаление и, по-видимому, является перспективным терапевтическим подходом к лечению когнитивных нарушений при диабете.Китайская исследовательская группа изучила, может ли растительное вещество пуникалагин помочь облегчить когнитивные нарушения при диабете и какие механизмы в этом участвуют. Результаты были опубликованы в журнале Phytotherapy Research.Когнитивная дисфункция — относительно распространенное осложнение диабета, поскольку, как было показано в исследовании 2022 года, это заболевание значительно ускоряет старение мозга и снижение когнитивных функций.В настоящее время не существует эффективной терапии этих когнитивных нарушений, но предыдущие исследования уже показали, что растительное вещество пуникалагин может оказывать сильное нейропротекторное действие, объясняют исследователи. Пуникалагин содержится в высоких концентрациях, главным образом, в кожуре и мембранах гранатов.В экспериментах на культурах клеток и на мышах исследователи изучали, может ли пуникалагин облегчить когнитивные нарушения при диабете и посредством каких механизмов это растительное соединение оказывает свое нейропротекторное действие.У мышей с диабетом пуникалагин снижал уровень глюкозы в крови, подавлял нейровоспаление и уменьшал нарушения обучения и памяти, сообщают исследователи. Эксперименты на культурах клеток также четко продемонстрировали сигнальные пути, участвующие в подавлении нейровоспаления.В целом, результаты свидетельствуют о том, что «пуникалагин облегчает когнитивную дисфункцию и повреждение нейронов, уменьшая нейровоспаление посредством активации сигнальной оси CX3CL1/CX3CR1», — заключает исследовательская группа.Это говорит о том, что растительное соединение, полученное из гранатов, по-видимому, является перспективным терапевтическим средством для облегчения когнитивной дисфункции при диабете, и пуникалагин также может быть полезен при когнитивных нарушениях, вызванных другими причинами. Однако его эффективность должна быть сначала подтверждена в клинических испытаниях.

