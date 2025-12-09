Любителей горячих ванн предупредили о риске внезапной смерти

Кардиолог Уго Фариа заявил, что у любителей горячих ванн могут возникнуть серьезные проблемы с сердцем. Такое предупреждение он сделал в разговоре с изданием Metropoles.Как пояснил Фариа, избыточное тепло приводит к расширению сосудов. Из-за этого у человека падает артериальное давление. Сопутствующими симптомами в такой ситуации являются головокружение, слабость, затуманивание зрения и даже обморок, подчеркнул доктор.«Резкое падение артериального давления может нарушить коронарное кровообращение у людей с повышенной чувствительностью, вызывая значительный дискомфорт и даже риск внезапной смерти», — добавил врач. По его словам, людям, у которых имеются проблемы с сердцем, противопоказаны не только горячие, но и холодные ванны.

