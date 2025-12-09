Онколог назвала ранние признаки рака груди

Рак молочной железы остается самым распространенным онкологическим заболеванием среди женщин, однако раннее выявление значительно повышает шансы на успешное лечение: до 98% пациенток полностью выздоравливают при диагностике на первой стадии. Об этом заявила врач-онколог, маммолог Елена Жукова.«Ранние признаки и симптомы рака груди у женщин не всегда проявляются сразу, а визуальные изменения пациентки замечают уже с ростом опухоли. Тем не менее самодиагностика важна для регулярного контроля здоровья. Лучше всего ее проводить на 5–12-й день менструального цикла. Молочные железы стоит не только осмотреть, но и проверить на ощупь», — пояснила специалист.Эксперт сообщила, что необходимо насторожиться при появлении уплотнения в молочной железе, особенно если оно не связано с циклом и остается малоподвижным. Опасным сигналом может стать внезапная асимметрия, когда одна грудь увеличивается или уменьшается без видимых причин. Еще один тревожный признак — отек кожи, который создает эффект «апельсиновой корки» из-за поражения лимфатических сосудов.Особое внимание, по словам врача, следует уделять изменениям соска и ареолы: втяжение, изменение формы или появление незаживающих участков на коже требуют консультации специалиста. Подозрение вызывает и появление выделений, особенно односторонних и с примесью крови. Увеличенные подмышечные лимфоузлы, плотные и малоподвижные, могут говорить о распространении опухолевого процесса раньше, чем проявится сам очаг.Даже чувство распирания или покалывания в груди иногда сопровождает редкие воспалительные формы рака, при которых железа становится горячей, краснеет и болит. Однако Жукова подчеркнула, что на ранних стадиях заболевание зачастую протекает без симптомов, поэтому ежегодную диспансеризацию — УЗИ и маммографию — необходимо проходить каждой женщине, а осмотр маммолога должен стать регулярным.«Если вы обнаружили у себя один или несколько признаков онкологии, это не повод паниковать. Очень часто с онкологией путают другие образования: кисты, мастопатии, маститы и папилломы. Первый шаг — обратиться к специалисту для проведения более точной диагностики», — заключила специалист.

