Эксперт предупредила об опасности домашнего массажа спины

Самостоятельный домашний массаж спины может быть опасен и способен усугубить существующие проблемы со здоровьем. Об этом сообщила врач-физиотерапевт «СМ-Клиники» Джамиля Джандигова«Основной опасностью домашнего массажа является отсутствие диагностики и правильной техники. Неподготовленный человек не может провести качественную диагностику. Массаж без понимания состояния мышц, суставов, связок и наличия противопоказаний может привести к ухудшению существующих проблем (таких как протрузии, грыжи, воспалительные процессы) и повреждению мягких тканей и кровеносных сосудов», — подчеркнула врач.По словам специалиста, лечебный массаж призван не только облегчать боль, но и восстанавливать правильный двигательный стереотип. Домашние процедуры с обезболивающими или мощными вибромассажерами часто лишь глушат симптоматику и создают ложное ощущение улучшения, что ведет к повторным нагрузкам и обострению болезни. Джандигова обращает внимание, что массаж сильно воздействует на сосудистую и лимфатическую системы: неправильные движения способны вызвать лимфостаз, отеки и нарушение питания тканей.«Также существует риск игнорирования противопоказаний, которые многие не знают. К абсолютным противопоказаниям относятся острые воспалительные процессы, тромбозы и варикозная болезнь в стадии обострения, онкологические заболевания, кожные заболевания и повреждения кожного покрова, повышенная температура тела. Самостоятельно человек часто не может правильно оценить свое состояние, что приводит к серьезным осложнениям», — подчеркнула Джандигова.Врач предупреждает и о риске микротравм сосудов при варикозе и опасности для гипертоников при неправильной работе с воротниковой зоной. Особую угрозу представляют непрофессиональные вибромассажеры и перкуссионные пистолеты — их бесконтрольное применение в области позвоночника и шеи может вызвать сильный рефлекторный спазм и травмы, отметила физиотерапевт. Профессиональный массаж, добавила эксперт, предполагает диагностику, учет истории болезни и сочетание с физиотерапией для безопасного и эффективного лечения.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки