В большинстве случаев ферментированные продукты действительно полезны для нас. Однако иногда в них содержится бактерия, производящая чрезвычайно сильный токсин - бонгрековую кислоту. Незаметно она накапливается в пище и вызывает затем пищевое отравление. Эта показа вспышка болезни, произошедшая в октябре 2020 года в городе на востоке Китая.Девять человек из 12, которые съели на завтрак кислый суп, умерли в течение следующих двух недель от отравления. Блюдо содержало лапшу, которую хозяева приготовили из ферментированной кукурузы. Первые симптомы отравления включали боль в животе, тошноту, рвоту, у некоторых развилась диарея. Несмотря на то что пострадавшие обратились за медицинской помощью в этот же день, врачи не смогли им помочь.В целом около 50% случаев взаимодействия с бонгкрековой кислотой заканчиваются летально. Даже самые маленькие дозы (от 1 до 1,5 мг) этого вещества могут стоить жизни взрослому человеку. В описанном выше случае эксперты обнаружили концентрацию 330 мг на 1 кг в домашней лапше, которую ели люди.К сожалению, бонгкрековая кислота при приготовлении пищи не разлагается. Также её нельзя обнаружить по изменению вкуса или запаха.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки