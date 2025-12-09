Стеаторея может быть ключевым симптомом рака поджелудочной железы

Одним из ключевых симптомов рака поджелудочной железы, которые можно заметить в домашних условиях, является стеаторея, характеризуемая специфическими изменениями в состоянии стула.Своевременно диагностировать рак поджелудочной железы – большая проблема: зачастую на ранних стадиях он не вызывает каких-либо заметных симптомов. Если же они появляются, то могут быть очень расплывчатыми, и их связывают с другими состояниями, далеко не столь опасными как рак.Ключевым симптомом рака поджелудочной железы могут оказаться изменения в работе пищеварительного тракта, ведущие к появлению стеатореи, – об этом сообщила врач-эндокринолог Эльвира Яушева.По словам врача, на стеаторею указывает изменившийся характер стула человека. В нем концентрируется большое количество жира, что меняет цвет и структуру.«При развитии рака поджелудочной железы стул, становящийся очень жирным, приобретает бледный, маслянистый вид, а также более выраженный неприятный запах. Кроме того фекалии в унитазе с трудом поддаются смыванию, они оставляют липкие следы и не тонут, а плавают в воде», - поделилась Яушева.Врач объяснила, что данное изменение связано с тем, что опухоль, возникающая в поджелудочной железе, может мешать нормальному производству и секреции панкреатических ферментов, которые специально вырабатываются для переваривания жира. Именно это приводит к стеаторее – организм просто перестает адекватно усваивать жир, который сосредотачивается в каловых массах. Заметив у себя такое изменение стула, нужно как можно быстрее записаться на прием к врачу.Другие возможные признаки рака поджелудочной железы.Белки глаз или кожа желтеют (возникает желтуха).Необъяснимая потеря аппетита или веса.Чувство усталости, отсутствие энергии.Ощущение жара или озноба (лихорадка)Боль в верхней части живота и в спине, которая может усиливаться, когда человек ест или лежит, и уменьшается, когда он наклоняется впередПостоянное чувство вздутия живота.

