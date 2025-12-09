Врач назвал опасные последствия длительного сна

Слишком продолжительный сон может нанести вред организму, так как во время него замедляются все физиологические процессы. Об этом рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.Специалист пояснил, что при длительном сне сердце и мозг работают в минимальном режиме, а в организме накапливаются продукты обмена, которые не успевают утилизироваться и начинают действовать как токсины.«Все должно быть в меру. Оптимальным временем считается сон продолжительностью семь-восемь часов, минимальным — четыре часа», — отметил Прокофьев.По его словам, в горизонтальном положении меняется гемодинамика (ток крови по сосудам) и нагрузка на позвоночник, что при чрезмерной продолжительности также не идёт на пользу.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки