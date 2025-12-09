Врач назвал опасные последствия длительного сна
Специалист пояснил, что при длительном сне сердце и мозг работают в минимальном режиме, а в организме накапливаются продукты обмена, которые не успевают утилизироваться и начинают действовать как токсины.
«Все должно быть в меру. Оптимальным временем считается сон продолжительностью семь-восемь часов, минимальным — четыре часа», — отметил Прокофьев.
По его словам, в горизонтальном положении меняется гемодинамика (ток крови по сосудам) и нагрузка на позвоночник, что при чрезмерной продолжительности также не идёт на пользу.
Иллюстрация к статье:
