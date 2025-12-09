Регулярное употребление чая снижает риск болезней сердца на 20%

Различные исследования показали, что скромная чашка чая может помочь сохранить ваше сердце здоровым.Сердечно-сосудистые заболевания относятся к ряду состояний, поражающих сердце и кровеносные сосуды. Четыре основных типа — это ишемическая болезнь сердца, инсульты, заболевания периферических артерий и заболевания аорты. Они часто связаны с наличием слишком большого количества жировых веществ в артериях, которые накапливаются и могут вызывать образование тромбов.Поэтому, когда дело доходит до поддержания здоровья сердца и кровеносных сосудов, существует ряд условий, которых следует избегать или держать под контролем.К ним относятся наличие высокого уровня холестерина, диабета и высокого кровяного давления. Избыточный вес, нездоровое питание, курение и недостаточная физическая активность также являются факторами риска.Богатое содержание полифенолов в чае действительно очень полезно для вашего сердца."В большом обзоре, который объединил 13 когортных и перекрестных анализов, 30 лабораторных исследований и 13 клинических испытаний, регулярное употребление чая было связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Лабораторные и клинические испытания подтвердили защитное действие чая и его биологически активных соединений против проблем с сердцем", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков.Флавоноиды — часть семейства полифенолов — это натуральные соединения, вырабатываемые чайным растением по мере его роста. И черный, и зеленый чай оказывают одинаковое воздействие на сердце, но различаются по своему действию.

