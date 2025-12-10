Врач оценила опасность обильных кровотечений во время менструации

Гинеколог Вивиан Монтейро заявила, что у каждой женщины менструация протекает по-разному. Опасность обильных кровотечений в этот период она оценила в разговоре с изданием Alto Astral.Монтейро предупредила, что обильные и продолжительные кровотечения во время менструации чреваты развитием анемии. Дело в том, что с кровью теряется большое количество железа. Кроме того, чрезмерные менструальные выделения зачастую сопровождаются дискомфортом и болью, подчеркнула врач.«Они также могут быть предупреждающим признаком будущих осложнений, таких как миома матки, полипы, нарушения свертываемости крови или гормональные проблемы», — предупредила специалистка. Чтобы менструация считалась обильной, необходимо использовать 16 или более гигиенических прокладок за весь цикл, добавила Монтейро.

