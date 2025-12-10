Эксперт заявил о схожести «гонконгского» гриппа с прошлогодним штаммом

Циркулирующий в настоящий момент штамм гриппа H3N2, часто именуемый «гонконгским», является классическим и не отличается принципиально от вируса, вызывавшего подъем заболеваемости годом ранее. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов в пресс-центре МИЦ «Известия» в ходе пресс-конференции на тему: «Сезонные заболевания: основные риски и меры защиты».По его словам, небольшие антигенные изменения для вирусов гриппа — естественный процесс, но ключевым вопросом остается то, сопровождаются ли эти изменения утяжелением клинической картины болезни.«Ключевым является свойство возбудителя, а именно способность его поражать наибольшее количество людей и вызывать тяжелые формы заболеваний.Так вот циркулирующий в настоящий момент H3N2 ничем не отличается от того, что был год назад. Да, произошли антигенные изменения, но для вирусов это характерно, это жизнь вирусов», — отметил Горелов.Он обратил внимание на особое отношение мирового медицинского сообщества к гриппу: все серьезные осложнения, такие как инсульт или инфаркт, возникшие у пациента в течение двух месяцев после перенесенного документально подтвержденного гриппа, расцениваются как его отдаленные последствия.«Люди сейчас стали говорить о постковиде, а мы знаем о постгриппозной астении и массе других ситуаций. Грипп описан не вчера», — отметил академик.Он пояснил, что заболевание вызывает в организме серьезнейшую биохимическую «бурю» и является причиной большого числа осложнений. В связи с этим главной и обоснованной мерой профилактики Горелов назвал вакцинацию, отметив, что современные вакцины созданы на основе накопленных медицинских знаний.

