Академик РАН рекомендовал обязательную диагностику для точного лечения гриппа

Грипп может вызывать широкий спектр опасных осложнений, и их характер напрямую зависит от индивидуальных особенностей организма пациента. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов в пресс-центре МИЦ в ходе пресс-конференции на тему: «Сезонные заболевания: основные риски и меры защиты».«Мы все индивидуальны, где тонко, там и рвется. У кого-то это пневмония, наиболее частое осложнение. У кого-то проблема с сердцем, у кого-то проблема с почками, у кого-то проблема с головным мозгом, потому что все возможные поражаются, все клетки человеческого организма практически за 48 часов при гриппе», — указал Горелов.Он напомнил, что для гриппа характерны высокая температура, сухость в носу и сухой кашель в начале болезни, однако в дальнейшем симптомы могут мало отличаться от других респираторных инфекций. В настоящее время существуют специфические противогриппозные препараты, но для их назначения врач должен подтвердить диагноз. Такая возможность предусмотрена клиническими рекомендациями, выпускаемыми ассоциацией по инфекционным болезням.Препараты, нацеленные на вирус гриппа, окажут максимальный эффект только при подтвержденном диагнозе. Горелов пояснил, что около половины заболеваний имеют схожую с гриппом клиническую картину, и в такой ситуации назначается универсальная терапия. В клинических рекомендациях для каждого препарата указан свой уровень доказательности.Главный алгоритм действий при заболевании, по словам Горелова, должен быть следующим: при первых симптомах оставаться дома, вызвать врача, который проведет экспресс-диагностику. Только после этого с учетом индивидуального «багажа» сопутствующих заболеваний пациента может быть назначена адекватная и точная терапия. Этот подход позволяет оценить все составляющие состояния больного и выбрать правильную тактику лечения.Аллерголог-иммунолог клиники Atribeaute Екатерина Белова 25 ноября рассказала, что укреплять иммунитет во время болезни бесполезно. Специалист развеяла миф о работе иммунитета при ОРВИ и гриппе. По ее словам, иммунную систему при болезни можно укрепить, но это работает только в том случае, если у человека есть иммунодефицит.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки