Названа неожиданная причина вздутия живота

Кардиолог Марсело Ферраз Сампайо заявил, что вздутие живота далеко не всегда возникает из-за проблем с пищеварением. Неожиданную причину неприятных ощущений в желудочно-кишечном тракте он назвал в беседе с изданием Metropoles.Как отметил Сампайо, вздутие живота является одним из признаков заболеваний сердечно-сосудистой системы. Среди других неочевидных симптомов он выделил потливость, которая обычно возникает в ночное время.Кроме того, специалист призвал обратить внимание на отеки ног, боль в груди, головокружение, одышку, высокий уровень сахара и холестерина в крови, повышенное артериальное давление и учащенное сердцебиение. При появлении этих симптомов он посоветовал обратиться к врачу, который должен во время приема оценить все жизненно важные показатели, измерить пульс, осмотреть вены, пропальпировать грудную клетку и прослушать ее с помощью стетоскопа.

