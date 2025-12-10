Невролог назвал способ начать новый год без стресса

Врач-невролог Виктор Косс рассказал, что нужно делать, чтобы снизить уровень стресса перед праздниками и начать новый год без стресса.В первую очередь Косс посоветовал ходьбу прогулочным шагом перед сном, чтобы снизить уровень стресса. «Если мы гуляем 20-30 минут по свежему воздуху, то это нормализует ритм мозга, переключает его на спокойную, прямую волну. Благодаря этому человек, придя домой, лучше засыпает, спит более глубоким сном и лучше отдыхает», — объяснил невролог.Врач добавил, что снизить уровень стресса, улучшить сон и поддержать организм в тонусе также помогают плавание и легкие упражнения на растяжку.Косс отметил, что при выборе типа физических нагрузок важно ориентироваться на состояние здоровья и выбирать подходящие физические нагрузки. Перед началом активных занятий доктор порекомендовал пройти медицинский осмотр. По его словам, это поможет подобрать безопасный вид физических нагрузок.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки