Врачи дали пять советов для профилактики потери слуха в старости

Испанские врачи из Университета Наварры дали пять советов по уходу за ушами, которые станут эффективной профилактикой потери слуха в старости.Во-первых, специалисты призвали избегать громких звуков. Если человек вынужденно находится в ситуации, когда вокруг сильный шум, можно воспользоваться берушами. Во-вторых, необходимо избегать попадания в уши посторонних предметов, в том числе не стоит использовать ватные палочки, поскольку сера служит защитным барьером от пыли и патогенов, пояснили медики.В-третьих, важно вовремя лечить хронические заболевания, такие как гипертония, сахарный диабет и нарушения обмена веществ, так как они негативно влияют на слух, подчеркнули врачи. Еще одной их рекомендацией является ответственное использование аудиоустройств. Так, если речь идет о наушниках, стоит поддерживать громкость ниже 60 процентов от максимальной, отметили доктора.В заключение они призвали регулярно консультироваться с оториноларингологом, особенно при звоне в ушах, ощущении заложенности и снижении слуха, чтобы выявить возможные заболевания на ранней стадии и начать лечение.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки