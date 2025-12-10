FFJ: манго может способствовать поддержанию веса и уровня сахара в крови

Новые исследования показывают, что такой тропический фрукт, как манго, может предложить больше, чем просто великолепный вкус. Исследователи из Иллинойсского технологического института проанализировали 29 исследований, опубликованных в период с 2016 по 2025 год, чтобы лучше понять, как манго влияет на организм.В ходе исследования были обнаружены признаки того, что манго может способствовать ощущению сытости, поддержанию здорового веса и контролю уровня сахара в крови. Предварительные данные также указывают на его возможную пользу для мозга, кишечника и кожи.В одном из рассмотренных исследований было обнаружено, что взрослые, съедавшие 100 калорий свежего манго в качестве перекуса, чувствовали себя более сытыми через два часа, чем после 100-калорийного обезжиренного печенья. Через 12 недель группа, съедавшая манго, сохранила свой вес, в то время как группа, съедавшая печенье, набрала его.Другое недавнее исследование, проведенное в Университете штата Флорида, дало схожие результаты: у людей, которые ели манго каждый день, наблюдалось уменьшение соотношения талии к бедрам, а также у них было меньше жира и больше мышечной массы, чем у тех, кто этого не делал.Исследователи также отметили улучшения, связанные с контролем уровня сахара в крови. Употребление манго было связано с лучшей реакцией на инсулин и более низким уровнем сахара в крови по сравнению с обычными альтернативными перекусами.Исследования показали, что употребление манго повышает уровень адипонектина — белка, связанного с уменьшением воспаления и лучшей чувствительностью к инсулину.«Растет объем исследований, которые подтверждают многообещающую роль манго в поддержании здоровья обмена веществ», — говорит соавтор исследования Бритт Бертон-Фриман. «Результаты исследования показывают, что манго может стать ценным дополнением к сбалансированному питанию, помогая регулировать уровень глюкозы в крови и контролировать вес — преимущества, которые многие люди не всегда ассоциируют с фруктами. По мере того, как мы продолжаем изучать уникальный профиль питательных веществ и фитонутриентов манго, мы открываем всё больше способов, которыми оно может способствовать общему благополучию».Хотя полученные на данный момент результаты обнадеживают, исследователи говорят, что необходимо провести дополнительную работу, особенно в отношении первых результатов, связанных с памятью, здоровьем кишечника и кожи.Манго содержит более 20 витаминов, минералов и антиоксидантов, включая клетчатку и растительные соединения, такие как мангиферин.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки