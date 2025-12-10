Перечислены четыре вредные ошибки в душе
Первой ошибкой Молина назвала использование в душе слишком холодной или горячей воды. Из-за этого может появиться сухость кожи и зуд. Вторая ошибка, по словам врача, — использование средств личной гигиены с неподходящим pH. Неправильно выбранные гели для душа нарушают защитный барьер кожи, пояснила она.
Также специалистка призвала отказаться от мочалок, поскольку накапливающаяся в них влага приводит к размножению различных патогенов, а грубая текстура повреждает эпидермис. В заключение она посоветовала не использовать большое количество пены. «Пена — это всего лишь воздух. Истинная очищающая способность зависит от формулы средства», — подчеркнула Молина.
Иллюстрация к статье:
Добавил belyash в категорию Разное
