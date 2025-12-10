Физические нагрузки в состоянии похмелья опасны для сердца

Нарколог Алексей Казанцев: спорт в состоянии похмелья чреват остановкой сердца.

В интервью нарколога-психиатра Казанцева прозвучало предупреждение об опасности для сердечной мышц физических нагрузок при похмелье. Врач заявил, что в таком состоянии противопоказаны спортивные тренировки, как и другая интенсивная физическая активность.

«Может оказать негативное влияние на работу сердца»
Казанцев объяснил, что состояние похмелья тесно связано с обезвоженностью организма и сгущением крови. Физические нагрузки усиливают кровоток, и это может спровоцировать развитие опасных осложнений, включая внезапную остановку сердца, отметил он.

Кроме того, после употребления большого количества алкоголя не нужно посещать сауну: это тоже может негативно влиять на функционирование сердца.

