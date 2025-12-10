Врач объяснила причины возможного разрушения носовой перегородки

Разрушение носовой перегородки может произойти при тяжелом фоновом заболевании — аутоиммунном васкулите, а вовсе не из-за вредной привычки ковырять в носу. Об этом рассказала врач-оториноларинголог «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского» Ирина Ерошкина.Аутоиммунный васкулит — это состояние, при котором иммунная система человека ошибочно атакует собственные кровеносные сосуды, воспринимая их как чужеродный объект. Воспаление стенок сосудов приводит к их сужению, разрушению и нарушению кровоснабжения тканей.Ранее СМИ сообщали, что россиянка в течение трех лет страдала от хронической сухости в носу с постоянным образованием болезненных корочек, которые она регулярно удаляла. Со временем она стала замечать визуальное уменьшение формы носа, однако за медицинской помощью обратилась с большим опозданием, когда значительная часть носовой перегородки оказалась уже разрушенной.«Разрушение тканей при таком заболевании происходит из-за ишемии — недостатка кровотока в воспаленных сосудах носовой перегородки, которые перестают снабжать хрящ кислородом и питательными веществами. Это приводит к некрозу, то есть медленному отмиранию хрящевой ткани, которое могло длиться годами», — объяснила Ерошкина.На месте погибшей ткани, уточнила она, образуются плотные болезненные корки. Механическое удаление этих корок пациенткой было не причиной, а следствием болезни: она бессознательно удаляла уже отмершие фрагменты собственного хряща, которые организм отторгал, тем самым ускоряя и усугубляя процесс разрушения, вызванный васкулитом.Ерошкина отметила, что аутоиммунные васкулиты относятся к довольно редким заболеваниям. Гранулематоз с полиангиитом встречается примерно у 5–10 человек на 1 млн в год. Однако поражение носа, включая язвы, корки и деформацию перегородки, является одним из самых характерных и ранних симптомов этой болезни. К сожалению, пациенты часто долго лечатся у лор-врачей от обычного хронического ринита или синусита, пока заболевание не проявится системно.«Любые длительные симптомы в носу, не поддающиеся стандартному лечению, — стойкие кровянистые или гнойные корки, язвы, боли, потеря обоняния, ощущение разрушения тканей — являются прямым показанием для углубленного обследования. Необходимы консультация не только оториноларинголога, но и ревматолога, специальные анализы крови и биопсия слизистой», — обратила внимание врач.Лор-врач сети «Клиника Фомина» Лусине Симонян 27 ноября рассказала, что ребенку при насморке достаточно промывать нос солевыми растворами, все остальные препараты должны применяться только после консультации с педиатром. Она отметила, что солевые растворы — самая безопасная и универсальная категория средств для ухода за носом.

