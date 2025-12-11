Существование точки G опровергли
«Короче, история такая: жил на свете Грэфенберг
, который жил во времена, когда женскую сексуальность активно сравнивали с мужской. (…) И он искал остатки простаты в теле женщины. И так он изобрел точку G», — рассказала Василенко.
Однако в 2014 году ученые провели исследование и выяснили, что точки G у женщин не существует, подчеркнула специалистка. По ее словам, при воздействии на зону, в которой предполагали наличие этой точки, фактически происходит давление на тело клитора с другой стороны, поэтому и возникают приятные ощущения, заключила она.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий