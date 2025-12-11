С чего начать, если все болит? Упражнение лежа, которое усиливает кровообращение

Порой мы задаемся вопросом, что же делать, если все болит и нет сил встать с постели. Сергей Бубновский отвечает, что начинать стоит с правильного дыхания. В блоге он рассказывает об упражнении, которое ???????? мягко запускает организм и работает как внутреннее зарядное устройство.Лягте на спину, согнув ноги в коленях и поставив ступни на ширине плеч. Одну ладонь положите на живот возле пупка. На выдохе громко произнесите «Хаа!» через открытый рот. Живот должен втянуться, а ладонь — слегка провалиться. Вдыхайте носом и делайте по 10-20 повторений с закрытыми глазами.Для усиления эффекта перед упражнением выпейте стакан воды маленькими глотками — это поможет «разбудить» желудок и улучшить циркуляцию крови. Для ощутимого результата делайте по 50 повторений утром натощак и вечером перед ????????сном.При правильном дыхании задействуется диафрагма — главный мышечный насос организма. Ее работа не только помогает легким, но и усиливает кровообращение, активирует лимфоток, улучшает пищеварение, снимает напряжение в спине и животе, а также способствует нормализации давления.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки