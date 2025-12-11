BMJ Case Reports: Энергетики в разы увеличивают риск инсульта

Международная команда ученых предупредила об опасности ежедневного употребления больших доз энергетических напитков. Это заметно наращивает риски инсульта, показало клиническое наблюдение.У одного из пациентов развился инсульт на фоне передозировки энергетиками. Поражена была область таламуса — структуры мозга, что участвует в координации движений и сенсорной обработке. При поступлении в стационар его давление составляло 254/150 мм рт. ст., то есть, критически высокое.Докторам удалось лекарственными средствами снизить давление, но окончательно оно выровнялось лишь после отказа от энергетических напитков. Но даже после этого остаточные неврологические нарушения сохраняются уже на протяжении восьми лет.Проблема в том, что энергетические напитки люди редко воспринимают как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, хотя на деле они поражают даже молодых. В них много кофеина и скрытых стимуляторов, таких как гуарану, таурин, женьшень и иные биологически активные компоненты. Их комплексное воздействие вкупе с высоким содержанием сахара даёт такие высокие риски.Авторы призывают к усилению контроля за продажей и рекламой энергетиков, особенно, ориентированных на молодёжь.

