Nutrients: Куриные яйца продемонстрировали влияние на качество сна

Группа ученых из Университета Дикина установила, что обычные куриные яйца способны поддерживать сон и метаболическое здоровье. Правда, касается этот «бонус» не всех, а лишь женщин в период менопаузы.Исследователи сделали свой вывод на базе анализа ранее опубликованных работ. Как это работает? На фоне прекращения менструаций у женщин часто развивается нарушение сна, сопровождаемое набором веса, снижением мышечной массы, растут и кардиометаболические риски. Яйца в данных условиях становятся простым и доступным источником важных нутриентов, в первую очередь, качественного белка, холина, триптофана, витамина D, мелатонина и антиоксидантов.Триптофан — это предшественник серотонина и мелатонина, регуляторов цикла сна и бодрствования. Холин оказывает поддержку работе нейромедиатора ацетилхолина, способствующего «быстрому сну» (REM-фазе). Витамин D и антиоксиданты снижают воспаление и окислительный стресс, которые часто усиливают симптомы менопаузы.Особенно эффективно употребление яиц на ужин. Но авторы статьи подчеркивают, что это не панацея, к тому же, есть индивидуальные особенности организма и состояния здоровья, которые надо учитывать, принимая решение об изменении структуры питания.

