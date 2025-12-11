Россиян предупредили о буме цирроза

Терапевт Надежда Чернышова заявила, что у россиян все чаще диагностируют цирроз печени.«Это реальный бум цирроза, им болеют все чаще и чаще, за последний год особенно. (...) Количество больных циррозом печени увеличилось не только в России, но у нас эти причины в основном связаны с образом жизни», — рассказала Чернышова.Врач объяснила, что основные причины этого заболевания — это не только злоупотребление алкоголем, но и ожирение, сахарный диабет, а также несвоевременное выявление гепатита или отказ от лечения. В материале добавляется, что цирроз может быть и лекарственным — он развивается, если человек злоупотребляет некоторыми препаратами. Кроме того, существуют аутоиммунные формы.Единственным методом профилактики этого опасного заболевания медики считают здоровый образ жизни, особенно отказ от алкоголя и переедания.

