Перечислены укрепляющие суставы зимой продукты

Суставы с наступлением холодов становятся более уязвимыми, предупредила врач-диетолог Людмила Денисенко. В беседе она перечислила продукты, укрепляющие суставы в холодное время года.Чтобы поддержать здоровье суставов, врач рекомендовала включить в рацион мясо и рыбу: курицу, индейку, минтай, судак и горбушу. По словам Денисенко, они содержат белок, важный для синтеза аминокислот и восстановления тканей, а также цинк, который необходим для поддержания соединительной ткани.Доктор добавила, что для суставов также очень важен витамин С, поскольку он участвует в выработке коллагена, укрепляет суставы и снижает воспаление. Денисенко рассказала, что его можно получать из ягод и фруктов: черной смородины, яблок, облепихи, клубники, черники и вишни, а зимой — из квашеной капусты, красного перца и шиповника.Кроме того, для здоровья суставов полезны мукополисахариды — вещества, входящие в состав хрящевой ткани, которые можно получать из морепродуктов, рыбы семейства лососевых, наваристой ухи, ламинарии, а также блюд с желатином, заключила специалистка.

