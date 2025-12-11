Врач назвал основную ошибку пациентов при лечении бронхиальной астмы

Бронхиальная астма остается одним из самых недооцененных хронических заболеваний, поскольку ее ранние проявления легко спутать с простудой или стрессовой реакцией. О том, как вовремя взять под контроль болезнь, рассказал директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов.По словам эксперта, астма представляет собой хроническое воспаление дыхательных путей, из-за которого бронхи становятся слишком чувствительными к внешним раздражителям.«Воздуху становится трудно проходить — появляются одышка, свистящее дыхание, чувство тяжести в груди. На ранних этапах эти изменения полностью обратимы, но при длительном отсутствии лечения воспаление приводит к ремоделированию бронхов — структурным нарушениям, которые уже плохо поддаются коррекции. Хотя у многих создается впечатление, что болезнь «всегда с ними», современные схемы терапии позволяют жить активно, без ограничений», — пояснил специалист.Он отметил, что болезнь чаще формируется под влиянием сразу нескольких факторов — наследственности и внешней среды. Контакт с загрязненным воздухом, табачный дым, частые инфекции в детстве, химические раздражители на работе — всё это повышает риск. Особую роль играет аллергия, при которой иммунная система начинает воспринимать привычные вещества как угрозу, что запускает бронхоспазм.Из-за разнообразия триггеров — от домашней пыли до эмоционального напряжения — астму часто принимают за бронхит или длительную простуду. Буланов подчеркнул, что поставить диагноз только по жалобам невозможно: требуются исследования функции дыхания и аллергологическая диагностика.«Лечение строится на контроле воспаления. Основой терапии являются ингаляционные глюкокортикостероиды, которые уменьшают воспаление в стенке бронха, снижают гиперреактивность и помогают предотвращать обострения. В зависимости от тяжести к ним добавляют бронхорасширяющие препараты, антилейкотриеновые средства или биологическую терапию. Привычная для многих стратегия использовать только «спасательный» ингалятор опасна: она снимает симптомы, но не влияет на воспалительный процесс, который продолжает прогрессировать незаметно для человека», — заявил эксперт.Он добавил, что успех терапии во многом зависит от пациента: необходимо соблюдать назначения врача, контролировать контакт с аллергенами, отказаться от курения и следить за состоянием дома. Важно также своевременно замечать ухудшения и понимать, какие действия предпринять в каждом случае.

