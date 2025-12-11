Эксперт Малиновская назвала причины появления язвенной болезни

Согласно статистике, язвенная болезнь поражает каждого десятого жителя России. Вопреки распространенному мнению, причинами этого заболевания является не столько неправильное питание, (фастфуд или нерегулярный приём пищи), сколько сочетание факторов риска.Среди них ключевую роль играют инфицирование бактерией Helicobacter pylori, нарушения в регуляции кислотности желудка, включая те, что вызваны стрессом, а также генетическая предрасположенность. Важным фактором риска также является чрезмерное употребление нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), особенно при длительном приеме в больших дозах.Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL | Медскан, в интервью “Южному федеральному” подробно рассказала о причинах возникновения язвенной болезни и о роли дыхательного теста в диагностике.По словам эксперта, бактерия хеликобактер пилори присутствует в желудке многих людей, заражение чаще всего происходит в детстве. Хотя не у всех носителей развивается язва, наличие этой бактерии значительно повышает риск развития язвенной болезни и хронического гастрита.Специалист отмечает, что язвенная болезнь проявляется рядом характерных симптомов. Пациенты обычно жалуются на боли в животе, изжогу, тошноту, отрыжку, ощущение тяжести и вздутия. В более редких случаях возникают выраженные признаки, такие как общая слабость, рвота с кровью, кровь в стуле и потеря веса.Такая картина – повод для срочного обращения к врачу, - подчеркивает Ольга Малиновская.На приеме врач соберет анамнез, выяснит продолжительность симптомов и частоту приема НПВС. Для уточнения диагноза, скорее всего, будут назначены дополнительные обследования. Гастроскопия используется для подтверждения язвенной болезни, а гистологическое исследование биопсии желудка может выявить H. pylori.При необходимости выявления хеликобактера у пациента врач может назначить дыхательный тест. 13С-уреазный дыхательный тест занимает около 45 минут и требует приема специального препарата пациентом. Результат основан на исследовании выдыхаемого воздуха. Тест проводится натощак, за две недели до него следует прекратить прием ингибиторов протонной помпы, а за четыре недели – антибиотиков.Лечение инфекции H. pylori включает прием антибиотиков, назначаемых и контролируемых врачом. Также рекомендуются ингибиторы протонной помпы и препараты висмута. Прием пробиотиков не является обязательным, так как их эффективность не доказана.Сдавать анализ на хеликобактер “на всякий случай” и пытаться самостоятельно справиться с этими бактериями, назначая себе антибиотики, не нужно. Лечение показано не всем и не всегда, даже при выявлении бактерии пациенту может потребоваться лишь наблюдательная тактика, а не активная терапия, - заключает Ольга Малиновская.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки