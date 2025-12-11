Доктор Мясников предупредил об опасности гонконгского гриппа для пожилых людей

Медийная истерика относительно вируса гонконгского гриппа на данный момент преувеличена, однако для пожилых людей он действительно представляет серьезную опасность. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.«Гонконгский грипп — это вирус A/H3N2, и сегодня в основном циркулируют его потомки. У нас сейчас больше всего распространен грипп A , по симптомам его не отличить, но для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями он представляет большую опасность», — приводит его слова НСН.Врач подчеркнул, что вакцина от гриппа помогает защититься от этого вируса, но не на 100%. К тому же на данный момент циркулирующий штамм гриппа значительно отличается от того, что предполагалось в прошлом году.Что касается предложений о переходе на дистанционную работу, Мясников добавил: «Если будет серьезная пандемия, такая мера возможна. Но сейчас мы этого не прогнозируем».В России стремительно растет заболеваемость штаммом гриппа A(H3N2), известным как гонконгский грипп. Врач-терапевт «Поликлиника.ру» Александр Паньковецкий 5 декабря отметил, что гонконгский грипп передается практически молниеносно и может быть особенно опасен для пожилых людей и маленьких детей. Он является разновидностью сезонного гриппа типа А, и впервые вспышку заболевания зафиксировали в Гонконге в конце 60-х годов.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки