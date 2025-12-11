Попова: подъем заболеваемости гриппом ожидается в новогодние праздники

Значительный рост заболеваемости гриппом, в том числе гонконгским, ожидается в России на новогодних праздниках – риски связаны с тем, что люди несвоевременно обращаются к врачу. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Такое заявление она сделала на VI Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям."Эпидсезон по гриппу [в 2025 году] начался достаточно рано, что и свойственно гриппу А (H3N2) [гонконгскому]. И мы предполагаем, что максимальное развитие может наступить к началу новогодних праздников", – цитирует Попову ТАСС.Попова объяснила, что люди перед праздниками перестают своевременно обращаться за медицинской помощью из-за психологической реакции на заболевание. Приходят к врачу заболевшие – уже при тяжелом развитии болезни. Поэтому сейчас Роспотребнадзор делает все, чтобы предупредить все риски.Глава Роспотребнадзор также сообщила о превышении показателей заболеваемости гриппом в 17 регионах России. При этом чаще всего болезнь выявляют у школьников.

