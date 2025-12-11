Доктор Мясников допустил вероятность удаленки из-за гонконгского гриппа

В России при возникновении вспышки гонконгского гриппа возможен перевод сотрудников на дистанционную работу. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в интервью Национальной службе новостей (НСН).Специалист отметил, что в настоящее время врачи не ожидают пандемии, но если ситуация изменится, переход на удаленный формат работы нельзя исключать.Ранее Мясников заявил, что гонконгский грипп представляет наиболее серьезную угрозу для пожилых людей, в остальном "медийная истерика" по поводу этого заболевания преувеличена.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки