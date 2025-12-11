Доктор Мясников допустил вероятность удаленки из-за гонконгского гриппа
Специалист отметил, что в настоящее время врачи не ожидают пандемии, но если ситуация изменится, переход на удаленный формат работы нельзя исключать.
Ранее Мясников заявил, что гонконгский грипп представляет наиболее серьезную угрозу для пожилых людей, в остальном "медийная истерика" по поводу этого заболевания преувеличена.
