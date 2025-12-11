Врач Салаева оценила влияние хронического стресса на здоровье

Врач-репродуктолог, акушер-гинеколог с 15-летним опытом, основатель Школы репродуктивного здоровья «Стать мамой» Гюнай Салаева рассказала, как хронический стресс влияет на женское здоровье. Эксперт пояснила, что разовые переживания не опасны, однако постоянное напряжение наносит прямой удар по главной репродуктивной оси организма.Она отметила, что всё начинается со стресса: при хроническом напряжении повышается уровень кортизола, что приводит к сбоям в работе гипоталамо-гипофизарно-яичниковой оси. В результате нарушается ритм выработки ключевых гормонов, яичники получают неправильные сигналы и снижают производство эстрадиола и прогестерона, что может приводить к нерегулярному циклу и отсутствию овуляции.По ее словам, в такие моменты мозг как бы намеренно «отключает» репродуктивную функцию, считая, что организм не способен выносить ребенка и должен сосредоточиться на выживании.Специалист подчеркнула, что это состояние обратимо. При подозрении на стрессовое бесплодие врач назначает анализы на ТТГ, кортизол (в суточной моче или слюне) и пролактин. Она добавила, что лечение требует комплексного подхода: медикаменты помогают скорректировать гормональный фон, однако для устранения основной причины — хронического стресса — нередко необходима работа с психотерапевтом.

