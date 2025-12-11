Врач Салаева оценила влияние хронического стресса на здоровье
Она отметила, что всё начинается со стресса: при хроническом напряжении повышается уровень кортизола, что приводит к сбоям в работе гипоталамо-гипофизарно-яичниковой оси. В результате нарушается ритм выработки ключевых гормонов, яичники получают неправильные сигналы и снижают производство эстрадиола и прогестерона, что может приводить к нерегулярному циклу и отсутствию овуляции.
По ее словам, в такие моменты мозг как бы намеренно «отключает» репродуктивную функцию, считая, что организм не способен выносить ребенка и должен сосредоточиться на выживании.
Специалист подчеркнула, что это состояние обратимо. При подозрении на стрессовое бесплодие врач назначает анализы на ТТГ, кортизол (в суточной моче или слюне) и пролактин. Она добавила, что лечение требует комплексного подхода: медикаменты помогают скорректировать гормональный фон, однако для устранения основной причины — хронического стресса — нередко необходима работа с психотерапевтом.
