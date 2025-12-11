В Нидерландах приступили к разработке вакцины от самого агрессивного вида рака

Одним самых агрессивных видов рака считается рак поджелудочной железы. Все дело в том, что болезнь чаще всего обнаруживают на стадии, когда она не поддается лечению. Поэтому среди пациентов с данным видом онкологии низкая выживаемость.В Нидерландах приступили к разработке вакцины от рака поджелудочной железы. Данный вид рака отличается высокой смертностью, поскольку к тому моменту, когда болезнь находят, появляются метастазы.По словам Марка Бесселинка, хирурга-онколога из Медицинского центра Амстердамского университета, в Нидерландах 65% людей с этим видом рака не получают лечение, направленное на лечение болезни, так как к моменту постановки диагноза болезнь обычно уже слишком запущена.Так, у половины пациентов при обнаружении болезни выясняется, что рак распространился на печень и лёгкие.Что касается вакцины, ее планируют вводить пациентам после того, как удалят опухоль. Это предотвратит рецидив.Ранее сообщалось, что первую российскую мРНК-вакцину против меланомы начнут использовать при лечении рака кожи в начале 2026 года.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки