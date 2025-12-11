Диетолог развеял главные мифы о «правильном» питании

Диетолог Роман Пристанский развеял главные мифы о «правильном» питании. Он призвал не демонизировать пищевые добавки с индексом «Е».По его словам, они представляют собой лишь условное обозначение определенных компонентов и нужны в первую очередь для того, чтобы сократить текст на упаковке.Он также отметил, что современные сахарозаменители регулярно становятся поводом для споров. В качестве примера специалист привел недавнее громкое исследование об их возможной опасности, однако призвал относиться к подобным данным критически.Говоря о меде, диетолог подчеркнул, что это нестандартизированный и непредсказуемый по составу продукт, из которого невозможно сделать ни БАД, ни лекарственное средство.Пристанский добавил, что бояться «ешек» не стоит, поскольку многие из них — это обычные и знакомые вещества вроде соды или лимонной кислоты. Он подчеркнул, что сахарозаменители при умеренном употреблении являются безопасным способом уменьшить калорийность рациона.

