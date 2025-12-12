Акушер-гинеколог Гюнгер: гель-лак может навредить репродуктивному здоровью

Гель-лак за последние годы стал одним из самых популярных косметических средств благодаря стойкости и удобству. Однако его регулярное использование может нести потенциальные риски для репродуктивного здоровья женщин, рассказала врач акушер-гинеколог и специалист по репродуктивной медицине, доцент Нур Докузейлюль Гюнгер.По словам специалиста, в состав гель-лаков нередко входят фталаты — вещества, обеспечивающие эластичность и долговечность покрытия. Эти соединения относятся к эндокринным дизрупторам, то есть способны нарушать работу гормональной системы. В экспериментальных исследованиях на животных фталаты связывали со снижением овариального резерва, вмешательством в процесс овуляции и негативным влиянием на развитие эмбриона. Еще один распространенный компонент — толуол, который помогает лаку равномерно распределяться по ногтевой пластине. При длительном воздействии он может влиять на менструальный цикл и гормональный баланс.Дополнительные вопросы вызывает формальдегид, используемый как отвердитель. Всемирная организация здравоохранения относит его к канцерогенам, а высокая степень воздействия, как показывают отдельные исследования, может неблагоприятно отражаться на функции яичников. Также обсуждается роль метакрилатов, которые участвуют в процессе полимеризации гель-лака под действием УФ- или LED-ламп. Несмотря на ограниченное проникновение через кожу, при регулярном использовании их накопление в организме остается предметом научных дискуссий.При этом врач подчеркивает, что на сегодняшний день нет убедительных научных доказательств того, что гель-лак напрямую вызывает бесплодие. Однако данные наблюдательных исследований, особенно среди работников бьюти-индустрии и медицинских специалистов с высокой профессиональной экспозицией, указывают на более частое появление нарушений менструального цикла, снижения овариального резерва и признаков ранней менопаузы. Это позволяет предположить, что ключевым фактором риска является не разовое использование, а многолетнее и регулярное воздействие химических веществ.Особую осторожность, по словам эксперта, следует соблюдать женщинам, планирующим беременность, а также пациенткам, проходящим лечение бесплодия. В этот период влияние эндокринных дизрупторов может быть более выраженным: некоторые из них способны снижать качество яйцеклеток и вмешиваться в гормональную регуляцию. Поэтому таким пациенткам рекомендуется по возможности сокращать химическую нагрузку за несколько месяцев до зачатия, уделять внимание составу косметических средств и обеспечивать хорошую вентиляцию во время процедур.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки