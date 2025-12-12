Специалисты выявили этнические группы с наиболее высоким риском диабета
«Генетика играет ключевую роль в развитии диабета 2-го типа. Это не болезнь одного гена — на нее влияет множество небольших генетических факторов, которые складываются вместе. Понимая эту полигенную природу диабета, мы можем точнее оценивать риски и подбирать более эффективные и персональные способы профилактики и лечения», — пояснил руководитель исследования, директор по науке Genotek Александр Ракитько.
По данным Genotek, специалисты изучили распространенность варианта гена TCF7L2 (rs7903146), признанного одним из самых сильных генетических факторов риска заболевания. Наличие двух аллелей Т удваивает вероятность развития диабета 2-го типа по сравнению с носителями варианта CC.
Согласно результатам анализа, чаще всего рисковый набор аллелей встречается у азербайджанцев (16,03%), за ними следуют армяне (15,16%) и чеченцы (10,38%). Минимальная частота выявлена у якутов (0,14%) и башкир (1,1%). Среди исследованных корейцев вариантов риска не обнаружено.
«Генетическая предрасположенность — важная часть клинической картины, она помогает оценить индивидуальные риски развития сахарного диабета 2-го типа. Даже при наличии рискового варианта гена образ жизни, структура питания и физическая активность остаются ключевыми факторами профилактики. Полученные данные позволяют точнее выстраивать предиктивные рекомендации для разных групп населения и каждого конкретного пациента», — рассказала врач-терапевт Genotek, к.м.н. Марина Степковская.
