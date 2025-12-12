Специалисты выявили этнические группы с наиболее высоким риском диабета

Проведенный анализ более 166 тыс. геномов жителей России, представляющих разные этнические группы, выявил различия в рисках развития диабета 2-го типа. Как отмечают специалисты компании Genotek, повышенная предрасположенность чаще встречается у азербайджанцев, тогда как у якутов этот показатель минимален.«Генетика играет ключевую роль в развитии диабета 2-го типа. Это не болезнь одного гена — на нее влияет множество небольших генетических факторов, которые складываются вместе. Понимая эту полигенную природу диабета, мы можем точнее оценивать риски и подбирать более эффективные и персональные способы профилактики и лечения», — пояснил руководитель исследования, директор по науке Genotek Александр Ракитько.По данным Genotek, специалисты изучили распространенность варианта гена TCF7L2 (rs7903146), признанного одним из самых сильных генетических факторов риска заболевания. Наличие двух аллелей Т удваивает вероятность развития диабета 2-го типа по сравнению с носителями варианта CC.Согласно результатам анализа, чаще всего рисковый набор аллелей встречается у азербайджанцев (16,03%), за ними следуют армяне (15,16%) и чеченцы (10,38%). Минимальная частота выявлена у якутов (0,14%) и башкир (1,1%). Среди исследованных корейцев вариантов риска не обнаружено.«Генетическая предрасположенность — важная часть клинической картины, она помогает оценить индивидуальные риски развития сахарного диабета 2-го типа. Даже при наличии рискового варианта гена образ жизни, структура питания и физическая активность остаются ключевыми факторами профилактики. Полученные данные позволяют точнее выстраивать предиктивные рекомендации для разных групп населения и каждого конкретного пациента», — рассказала врач-терапевт Genotek, к.м.н. Марина Степковская.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки