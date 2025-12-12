Эксперты дали советы по сохранению когнитивных функций в пожилом возрасте

Когнитивные нарушения могут проявляться уже к 65 годам у каждого третьего человека, причем причиной становится не только здоровье, но и образ жизни. О том, как поддерживать мозг в активном состоянии и избежать снижения умственных способностей, рассказали специалисты системы сервисов для пожилых людей «Опека».

«Мы часто списываем проблемы на возраст, но они являются результатом нашего образа жизни. Как мышцы слабеют без тренировок, так и мозг «упрощается» без умственной нагрузки. Очень важно следить за тем, чтобы задания соответствовали текущему когнитивному уровню человека и обеспечивать оптимальную нагрузку», — отметила врач?психиатр, кандидат медицинских наук, хирург и онколог системы сервисов для пожилых ??людей «Опека» Людмила Морозова.

С возрастом многие люди уменьшают интеллектуальную и социальную активность, что приводит к снижению памяти, внимания, скорости обработки информации и навыков речи. Рутинный образ жизни, малоподвижность и отсутствие новых впечатлений становятся ключевыми факторами, влияющими на работу мозга. Уменьшается количество синаптических связей, замедляется передача нервных импульсов, и человеку приходится тратить больше времени на привычные задачи.

По словам экспертов, вернуть мозгу «форму» можно за счет регулярной тренировки. Помогают как бытовые, так и творческие активности: обсуждение старых фотографий для стимуляции памяти, подсчет стоимости продуктов в уме для тренировки внимания, занятия, развивающие мелкую моторику и способность анализировать собственные действия.

«Пожилые люди, внедряющие полезные привычки и спорт, не просто сохраняют когнитивные функции — они обретают новую жизненную энергию, возрождают интерес к окружающему миру и чувствуют себя более уверенно в вопросах собственного здоровья. Например, мужчина 70? лет сможет улучшить память, просто начав выходить из дома и разнообразив свое питание», — рассказал основатель и управляющий партнер системы сервисов для пожилых людей «Опека» Алексей Маврин.

Также рекомендуется уделять внимание физическим нагрузкам — даже 30 минут ходьбы в день способны заметно улучшить кровоснабжение мозга. Немаловажно поддерживать социальные контакты: общение требует концентрации, анализа информации и формулирования собственных мыслей, что служит естественной тренировкой когнитивных навыков.

Рациональное питание и качественный сон — обязательные условия сохранения здоровья мозга. В рационе должны присутствовать витамины, омега-3 и омега-6 жирные кислоты, а также достаточное количество жидкости в первой половине дня. При нарушениях сна специалисты советуют соблюдать режим и чаще бывать на свежем воздухе.

Эксперты подчеркнули, если появляются новые тревожные симптомы — забывчивость, сложности с концентрацией или повседневными делами — важно своевременно обратиться к врачу. Только профессиональная диагностика позволяет определить, какие изменения соответствуют возрастной норме, а какие требуют лечения.

