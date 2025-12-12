Эксперты дали советы по сохранению когнитивных функций в пожилом возрасте

Когнитивные нарушения могут проявляться уже к 65 годам у каждого третьего человека, причем причиной становится не только здоровье, но и образ жизни. О том, как поддерживать мозг в активном состоянии и избежать снижения умственных способностей, рассказали специалисты системы сервисов для пожилых людей «Опека».«Мы часто списываем проблемы на возраст, но они являются результатом нашего образа жизни. Как мышцы слабеют без тренировок, так и мозг «упрощается» без умственной нагрузки. Очень важно следить за тем, чтобы задания соответствовали текущему когнитивному уровню человека и обеспечивать оптимальную нагрузку», — отметила врач?психиатр, кандидат медицинских наук, хирург и онколог системы сервисов для пожилых ??людей «Опека» Людмила Морозова.С возрастом многие люди уменьшают интеллектуальную и социальную активность, что приводит к снижению памяти, внимания, скорости обработки информации и навыков речи. Рутинный образ жизни, малоподвижность и отсутствие новых впечатлений становятся ключевыми факторами, влияющими на работу мозга. Уменьшается количество синаптических связей, замедляется передача нервных импульсов, и человеку приходится тратить больше времени на привычные задачи.По словам экспертов, вернуть мозгу «форму» можно за счет регулярной тренировки. Помогают как бытовые, так и творческие активности: обсуждение старых фотографий для стимуляции памяти, подсчет стоимости продуктов в уме для тренировки внимания, занятия, развивающие мелкую моторику и способность анализировать собственные действия.«Пожилые люди, внедряющие полезные привычки и спорт, не просто сохраняют когнитивные функции — они обретают новую жизненную энергию, возрождают интерес к окружающему миру и чувствуют себя более уверенно в вопросах собственного здоровья. Например, мужчина 70? лет сможет улучшить память, просто начав выходить из дома и разнообразив свое питание», — рассказал основатель и управляющий партнер системы сервисов для пожилых людей «Опека» Алексей Маврин.Также рекомендуется уделять внимание физическим нагрузкам — даже 30 минут ходьбы в день способны заметно улучшить кровоснабжение мозга. Немаловажно поддерживать социальные контакты: общение требует концентрации, анализа информации и формулирования собственных мыслей, что служит естественной тренировкой когнитивных навыков.Рациональное питание и качественный сон — обязательные условия сохранения здоровья мозга. В рационе должны присутствовать витамины, омега-3 и омега-6 жирные кислоты, а также достаточное количество жидкости в первой половине дня. При нарушениях сна специалисты советуют соблюдать режим и чаще бывать на свежем воздухе.Эксперты подчеркнули, если появляются новые тревожные симптомы — забывчивость, сложности с концентрацией или повседневными делами — важно своевременно обратиться к врачу. Только профессиональная диагностика позволяет определить, какие изменения соответствуют возрастной норме, а какие требуют лечения.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки