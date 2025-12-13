Названы пять главных причин внезапной диареи

Врач-гастроэнтеролог Анастасия Воронова назвала пять самых распространенных причин внезапной диареи.По ее словам, одной из самых частых причин диареи являются инфекции ЖКТ, вызванные патогенными микроорганизмами. Такие инфекции сопровождаются повышенной температурой тела, слабостью, болями в животе, потерей аппетита, тошнотой, рвотой, диареей с кровью. При появлении перечисленных симптомов Воронова рекомендовала как можно скорее обратиться ко врачу.Расстройство стула также могут вызвать пищевые отравления. «Снизить риск отравления можно, если соблюдать следующие рекомендации: разделывать сырое мясо, морепродукты на отдельной доске, хранить продукты согласно инструкции на упаковке, тщательно проводить тепловую/холодную обработку, соблюдать правила личной гигиены», — рекомендовала врач.Третья частая причина диареи, по словам Вороновой, — смена рациона. К расстройству кишечника могут привести употребление большого количества жирной и острой пищи, крепкого кофе, переедание продуктов, богатых клетчаткой (например, свежих овощей, фруктов, отрубей, бобовых и цельнозерновых культур), смена рациона в поездках. Также вызвать диарею могут непереносимость лактозы или глютена и прием медикаментов, подытожила специалистка.

