Подмосковный нарколог предупредил об опасности конфет с алкоголем

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин рассказал, почему не стоит налегать на конфеты с алкоголем, которые являются частью традиционного новогоднего застолья.«Конфеты с коньяком или другим алкоголем воспринимаются как баловство, однако в случае с детьми для наступления негативных последствий достаточно нескольких штук. Даже маленькая доза спиртного может оказать воздействие на неокрепший организм: у кого-то начинается головокружение, тошнота, боль в животе. Взрослым тоже не стоит перебарщивать с такими конфетами: сочетание шоколада с коньяком/ликером бьет по печени и поджелудочной железе», - объяснил Холдин.Он напомнил, что предновогодний период и сами длительные праздники всегда нагружают ЖКТ. Лучше вместо алкогольного застолья и переедания отправиться на прогулку с друзьями, устроить себе приятное путешествие.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки