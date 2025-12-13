Кардиолог рассказал о влиянии затянувшейся осени на здоровье

В первые дни декабря было зафиксировано много жалоб, характерных для остро-респираторных вирусных инфекций, отмечает врач общей практики, кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.«Как правило, пик ОРВИ проходит с наступлением зимы, поскольку холодный воздух губителен для всех вирусов, передающихся воздушно-капельным путем. К декабрю мы ежегодно фиксировали спад обращений по этому поводу. Результат погодной аномалии 2025 года — увеличение заболеваний, связанных с остро-респираторными вирусными инфекциями, острыми бронхитами и тонзиллофарингитами», — пояснил Прокофьев.Врач считает, что это обусловлено перепадами температур и такими ведущими факторами развития заболеваний, как снижение иммунитета и переохлаждение.«Еще одна проблема связана с тем, что колебания температуры всегда сопровождаются резкими перепадами атмосферного давления. Таким образом, в этом году с наступлением зимы количество гипертонических кризов значительно возросло», — отмечает эксперт.По словам Прокофьева, жалобы на головную боль, повышение артериального давления и учащение пульса всегда сопровождают переходный период, а когда устанавливается климатическая зима, давление становится стабильным. Но в этом году люди страдают от того, что погодные перепады крайне негативно сказываются на артериальном давлении и зачастую сопровождаются такой угрожающей жизни и здоровью ситуацией, как гипертонический криз.

