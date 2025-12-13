Губят здоровье три продукта: Первые сигналы слабых сосудов назвала врач

Поводом для беспокойства должно стать любое недомогание - в том случае, если человек не чувствует себя лучше после сна или отдыха, считает врач Ольга Уланкина. У человека со слабыми сосудами часто отмечаются головные боли, головокружение, постоянная слабость.Как отметила кандидат медицинских наук, есть и другие характерные признаки. Так, в первую очередь насторожить должны тяжесть и боль в ногах, онемение и покалывание в руках, дискомфорт в груди.Кроме того, иногда при проблемах с сосудами появляются шум в ушах, одышка, ощущение, что мерзнут стопы и ладони. Некоторые пациенты отмечают ухудшение зрения.При появлении любого из этих симптомов следует показаться специалисту. При этом рекомендуется изменить питание: формированию опасных отложений в сосудах способствуют избыток сахара, простых углеводов, жирное в рационе.Врач добавила, что для сосудов идеальным считается питание, где достаточно овощей, зелени, фруктов, цельнозерновых продуктов, нежирных сортов мяса и рыбы. В целом, рекомендации просты: кому-то они покажутся скучными, однако далеко не каждый может практиковать и это.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки