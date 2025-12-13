Постоянное чувство голода может быть признаком опасных болезней

О постоянном голоде как о признаке некоторых опасных недугов рассказала в интервью специалист по питанию Лия Гавашели.

В некоторых случаях чувство голода становится аномальным – человек может ощущать сильное желание есть даже если поел совсем недавно, или его голод кажется вообще не проходящим. Медик Гавашели сообщила , что такое постоянное чувство голода может быть признаком потенциально опасных болезней.

Гавашели перечислила патологии, из-за которых нарушается аппетит, формируется неадекватный голод.

Сахарный диабет.
Гастрит.
Язва желудка.
Нарушения гормонального фона.

«Одной из причин постоянного чувства голода может быть проблема с гормоном лептином, который влияет на центр насыщения», - уточнила эксперт.

Помимо этого, неуемный аппетит может быть следствием инсулинорезистентности.

Специалист добавила, что за нарушениями, ведущими к постоянному голоду, нередко скрываются и психологические факторы. С этой проблемой следует обращаться к медицинским специалистам.

