Способ заваривания чая влияет на его полезные свойства

Чай, как правило, считается полезным для здоровья, но способ заваривания существенно влияет на содержание биологически активных соединений и его антиоксидантные свойства. Недавнее исследование показало, какой метод особенно полезен.Итальянская исследовательская группа изучила влияние различных способов заваривания на содержание биологически активных соединений в чае, а также исследовала возможные корреляции с цветом чая. Результаты соответствующего исследования были опубликованы в журнале Microchemical Journal.Регулярное употребление чая может принести широкий спектр пользы для здоровья, при этом зеленый чай обычно считается более здоровым вариантом, но черный чай также связан с многочисленными положительными эффектами для здоровья.Например, было показано, что зеленый чай укрепляет иммунную систему организма, улучшает сжигание жира и способствует снижению веса. Он также защищает белое вещество головного мозга и, таким образом, может помочь предотвратить деменцию.С другой стороны, исследование, ранее опубликованное в журнале Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, пришло к выводу, что черный чай может защищать от атеросклероза, и поэтому регулярное его употребление снижает риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.Однако степень влияния способа приготовления на эти эффекты для здоровья до сих пор оставалась в значительной степени неизученной. В своем новом исследовании итальянская исследовательская группа сравнила уровни различных биологически активных соединений в зеленом, черном и фруктовом чае, используя три разных метода заваривания: метод гайвань, метод чистого заваривания и френч-пресс.Используя специализированные методы масс-спектрометрии и спектрофотометрического анализа, команда определила уровни биоактивных соединений в различных чайных настоях. Они также исследовали возможные корреляции с цветом чая.Исследование показало, что классический китайский метод заваривания в гайване приводит к особенно высокому содержанию катехина и эпикатехина в зеленом чае, что также связано с особенно сильными антиоксидантными свойствами, сообщают исследователи.Кроме того, черный чай, приготовленный таким способом, демонстрирует особенно высокое содержание флавонолов (особенно рутина), что также усиливает его антиоксидантные свойства.Исследование также показало, что черный чай, приготовленный таким способом, имеет особенно высокое содержание флавонолов (особенно рутина), что также повышает его антиоксидантную способность.В отличие от этого, метод заваривания во френч-прессе, как правило, приводит к более высоким уровням антоцианов и фенольных кислот, особенно в фруктовых чаях, поясняют исследователи. В целом, более темный цвет чая коррелирует с более высокой концентрацией биоактивных соединений.Таким образом, способ заваривания оказывает существенное влияние на биоактивные соединения и антиоксидантные свойства чая. По мнению экспертов, метод гайвань особенно рекомендуется для приготовления зеленого и черного чая, в то время как фруктовые чаи лучше всего заваривать во френч-прессе.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки