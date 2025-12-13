Экономист предупредила о контрафактном алкоголе перед Новым годом

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина предупредила, что в преддверии праздников на потребительском рынке традиционно резко возрастает количество контрафактного алкоголя.В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 12 декабря, эксперт отметила, что чаще всего жертвами контрафакта становятся покупатели, ориентирующиеся на самые низкие цены. Чтобы избежать подделки, она советует внимательно осматривать упаковку — обращать внимание на качество печати, акцизные марки, аккуратность этикеток и отсутствие ошибок в тексте. Алкоголь, по ее словам, безопаснее покупать в крупных сетевых магазинах, а стихийные рынки и сомнительные точки продаж лучше обходить стороной.Специалист подчеркнула, что наибольшую опасность представляют поддельная водка и другие крепкие напитки: в них могут содержаться метанол и токсичные примеси, способные вызвать тяжелое отравление даже в небольших дозах. В группе риска также находятся коньяк и виски — их часто подделывают из-за высокой цены оригиналов, смешивая дешевый спирт с добавками. Игристые вина фальсифицируют реже, однако полностью исключать такой риск тоже нельзя.Ранее 12 декабря в минздраве Подмосковья рассказали об опасности конфет с алкоголем. Сочетание шоколада с коньяком или ликером перегружает печень и поджелудочную железу, повышает уровень сахара в крови и при регулярном воздействии может увеличить риск развития диабета, сообщает РИАМО.В этот же день эксперт Юлия Малеванная рассказала о подготовке организма к новогоднему застолью. По ее словам, за 1–2 недели до Нового года стоит начать принимать гепатопротекторы на основе эссенциальных фосфолипидов, которые помогают печени справляться с алкогольной и пищевой нагрузкой. Также Малеванная посоветовала заранее пропить витамины группы B, поскольку алкоголь активно вымывает их из организма.

