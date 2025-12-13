Заболела спина? Не спешите на турник — это может вам навредить

После 40 лет начало прихватывать спину, и сразу потянуло на турник? Сергей Бубновский остановит вас, ведь мышцы уже не те, а вес тела ощущается совсем иначе.Вис на турнике кажется логичным: позвоночник растягивается, и боль вроде как должна уйти. Но часто получается так, что вся масса тела давит на плечи, которые к этому не готовы. Все может осложнить еще и лишний вес или остеопороз. Что же делать, если двигаться надо, а висеть нельзя? Есть вариант намного безопаснее и лучше — подтягивания с резинкой, сидя на полу.Вам понадобится резиновая лента средней жесткости. Закрепите ее на турнике или крюке, сядьте на коврик, спину держите прямо, возьмитесь за концы резинки и тяните ее к себе, как будто подтягиваетесь. Так у вас не будет никакой опасной нагрузки на суставы и связки. Достаточно 10-15 раз, чтобы начать прокачивать глубокие мышцы спины.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки