Биолог указала на важность вакцинации от гриппа
При подготовке вакцины не удалось учесть все изменения, произошедшие в этом подтипе вируса, поскольку мутации возникли уже после отбора вакцинных штаммов. В результате вирус частично приобрел способность обходить поствакцинальный иммунитет, что может привести к более быстрому распространению инфекции и росту числа заболевших.
Она подчеркнула, что говорить о полной неэффективности вакцины в текущем сезоне неправильно. Хотя ее защита против H3N2 оказалась ниже ожидаемой, впереди возможна волна гриппа H1N1 и гриппа B, против которых вакцина по-прежнему способна работать эффективно. Как и в предыдущие годы, она может снизить уровень заболеваемости в два-четыре раза, особенно среди уязвимых групп — младенцев, беременных женщин, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Поэтому тем, кто еще не прошел вакцинацию, рекомендуется сделать прививку и не ориентироваться на громкие заявления о ее неэффективности.
