Уролог назвал самые распространенные мифы о мужском здоровье
По его словам, один из самых вредных мифов — уверенность мужчин, что при отсутствии дискомфорта и боли нет необходимости посещать врача. Специалист подчеркнул, что многие урологические заболевания, включая патологии предстательной железы, нарушения эрекции и даже онкологические процессы, могут долгое время протекать бессимптомно. Он отметил, что только ранняя диагностика позволяет избежать тяжелых последствий и сохранить качество жизни.
«Еще один миф — это то, что импотенция — исключительно возрастное явление. Нарушение эректильной функции может проявляться у мужчин в любом возрасте. Основными причинами тут могут быть хронические заболевания, стресс, неправильный образ жизни и др. Важно помнить, что это не приговор, и вовремя проведенная диагностика и лечение способны вернуть полноценную интимную жизнь», — пояснил врач.
Отдельное внимание уролог уделил ошибочной вере в эффективность самолечения. Он отметил, что попытки решать проблемы с помощью народных средств часто приводят к ухудшению состояния, поскольку такие методы не заменяют профессиональную терапию. По словам специалиста, только врач может подобрать корректное лечение, учитывая индивидуальные особенности пациента.
Эксперт подчеркнул, что разрушение мифов и регулярные профилактические визиты к врачу — лучший способ сохранить мужское здоровье и предупредить развитие опасных заболеваний.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил mamasha в категорию Урология
Добавить комментарий