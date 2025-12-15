Уролог назвал самые распространенные мифы о мужском здоровье

Россияне по-прежнему сталкиваются с устоявшимися мифами о мужском здоровье, которые затрудняют своевременное выявление заболеваний и откладывают обращение к врачу. О наиболее распространенных заблуждениях рассказал уролог, заместитель главного врача сети многопрофильных медицинских клиник «К+31» по урологии, д. м. н., профессор Сергей Котов.По его словам, один из самых вредных мифов — уверенность мужчин, что при отсутствии дискомфорта и боли нет необходимости посещать врача. Специалист подчеркнул, что многие урологические заболевания, включая патологии предстательной железы, нарушения эрекции и даже онкологические процессы, могут долгое время протекать бессимптомно. Он отметил, что только ранняя диагностика позволяет избежать тяжелых последствий и сохранить качество жизни.«Еще один миф — это то, что импотенция — исключительно возрастное явление. Нарушение эректильной функции может проявляться у мужчин в любом возрасте. Основными причинами тут могут быть хронические заболевания, стресс, неправильный образ жизни и др. Важно помнить, что это не приговор, и вовремя проведенная диагностика и лечение способны вернуть полноценную интимную жизнь», — пояснил врач.Отдельное внимание уролог уделил ошибочной вере в эффективность самолечения. Он отметил, что попытки решать проблемы с помощью народных средств часто приводят к ухудшению состояния, поскольку такие методы не заменяют профессиональную терапию. По словам специалиста, только врач может подобрать корректное лечение, учитывая индивидуальные особенности пациента.Эксперт подчеркнул, что разрушение мифов и регулярные профилактические визиты к врачу — лучший способ сохранить мужское здоровье и предупредить развитие опасных заболеваний.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки