Эксперт назвал более полезные заправки вместо майонеза для праздничных салатов

Избыточное употребление майонеза в новогодних салатах может негативно сказаться на здоровье, поэтому его стоит заменять более полезными заправками. Объяснил доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров«Майонез не рекомендуется употреблять в больших количествах из-за высокой калорийности, негативного влияния на здоровье и наличия спорных ингредиентов в составе. Продукт может быть вреден из-за жиров и трансжиров, которые могут накапливаться на стенках сосудов, в печени и поджелудочной железе, консервантов и усилителей вкуса, которые могут вызывать аллергические реакции и нарушать микрофлору кишечника, а также аллергии на яйца или непереносимости этого ингредиента», — сказал эксперт.По его словам, в ряде салатов майонез можно заменить натуральным или греческим йогуртом, сметаной 15%, хумусом или соусами на их основе. Такие заправки менее калорийны и подходят для овощных, куриных и бобовых салатов, однако не всегда сочетаются с рыбой или капустой.«Размятый авокадо с лимонным соком и щепоткой соли может заменить майонез в салатах с креветками, рыбой, курицей. Он дает кремовую текстуру и полезные мононенасыщенные жиры», — отметил Быстров.

