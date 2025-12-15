Врач назвал ключевые причины «тихого» инфаркта

Кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Кокин рассказал, почему инфаркт миокарда может развиваться бессимптомно.По словам врача, отсутствие боли при инфаркте может быть связано как с поражением нервной системы, так и с особенностями метаболизма и восприятия. Однако одной из основных причин он назвал диабет второго типа. «Бессимптомный инфаркт чаще встречается у людей старше 65 лет с диабетом. Дело в том, что при длительном течении этого заболевания поражаются нервные окончания сердца, что снижает или полностью блокирует болевую чувствительность», — объяснил кардиолог.К дополнительным факторам риска «тихого» инфаркта он отнес возрастное снижение функции центральной нервной системы и хроническую болезнь почек. Также отсутствие симптомов сердечного приступа может быть обусловлено предшествующим инсультом, хроническим стрессом, депрессией или приемом опиоидов.В то же время Кокин отметил, что «тихий» инфаркт может сопровождаться неспецифическими признаками, такими как утомляемость, одышка при незначительной нагрузке, нарушения сна, легкая тошнота или головокружение. Однако многие люди игнорируют эти симптомы, поскольку воспринимают их как следствие стресса или возрастных изменений.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки