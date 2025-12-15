Россиянам назвали несколько простых правил долголетия

При должном внимании к здоровью многие из болезней можно предотвратить, считает врач-хирург медицинского центра «СМ-Клиника» Эльвин Гусейнов.Первая рекомендация Гусейнова — следить за весом. Он объяснил, что избыточная масса тела перегружает сосуды, повышает давление и увеличивает риск диабета. Эти патологии, в свою очередь, ускоряют развитие атеросклероза и увеличивают риск инсульта, инфаркта и других болезней сердца.Не менее важно, по словам врача, правильно питаться и регулярно уделять время физической активности.«Когда вы двигаетесь, кровь циркулирует активнее, сосуды работают, поддерживается их эластичность. Благодаря этому снижается вероятность развития тромбозов, варикоза и атеросклероза. Ходьба, плавание, бег, простая зарядка идеально подойдут в любом возрасте», — рассказал доктор.Также он рекомендовал бросить курить. По словам врача, отказ от этой вредной привычки уже через год риск рака и сердечно-сосудистых болезней снижается почти вдвое. Кроме того, Гусейнов призвал регулярно проходить профилактические обследования, чтобы выявить недуги на ранней стадии и тем самым продлить жизнь.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки